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26 نيسان 2017
26/04/2017 13:01:25
المرصد السوري: اشتباكات بين القوات التركية والكردية على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا
المرصد السوري: اشتباكات بين القوات التركية والكردية على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا
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LBCI News Lebanon
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