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26 نيسان 2017
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المرصد السوري: اشتباكات بين القوات التركية والكردية على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا

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المرصد السوري: اشتباكات بين القوات التركية والكردية على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا
 
 
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