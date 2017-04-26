الحريري وحسن خليل: نعم للنسبية الكاملة... وباسيل يصر على التأهيلي

عقد لقاء مساء امس في بيت الوسط ضم رئيس الحكومة سعد الحريري ومستشاره نادر الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحج حسين خليل ووزير المال علي حسن خليل، حيث تم بحث بقانون الانتخاب، وما زالت الامور تراوح مكانها.

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وأكد حسن خليل في اللقاء ان رئيس مجلس النواب نبيه بري مستعد للسير بالنسبية الكاملة وبمجلس الشيوخ بشرط ان يكون بصلاحيات موسعة اذا كان ذلك يطمئن المسيحيين.

كما رد الحريري انه يسير بالنسبية الكاملة ايضا.

وعلمت الـLBCI ان باسيل شدد على ان النسبية الكاملة مرفوضة، مبديا اصراره على القانون التأهيلي .