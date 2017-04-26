في عيدها الـ 47... هذه هي صور ميلانيا ترامب الأكثر إثارة

ميلانيا ترامب تحتفل بعيد ميلادها اليوم...

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LBCI News Lebanon

تحتفل سيّدة البيت الأبيض ميلانيا ترامب اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الـ47 بعد مرور ثلاثة أشهر على تسلّم زوجها دونالد ترامب منصب رئيس الولايات المتّحدة.

فاستغنم المعجبون الفرصة لمعايدة السيّدة الأولى عبر مواقع الواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "الديلي ستار" البريطانيّة، يبدو أنّ شعبيّة ميلانيا إلى ارتفاع.

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وفي هذه المناسبة، انتشرت صور مثيرة لميلانيا، بدت فيها كعادتها رائعة الجمال.

ويعود بعض هذه الصور إلى الفترة التي كانت تعمل فيها السيّدة ترامب كعارضة أزياء، وبعضها عندما أصبحت سيّدة أولى.