فوائد مذهلة لأوراق الجرجير... تعرفوا إليها!

إليكم فوائد أوراق الجرجير...

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LBCI News Lebanon

الجرجير هو من نبات الخضروات الورقية، مثل الخس، وهو عشب معمر ينمو في التربة الرطبة.

ويزودّنا الجرجير بالكثير من الفوائد الصحيّة التي نجدها في خضار كالكرنب والبروكلي وغيرها.

ونستعرض في ما يلي أبرز فوائد الجرجير:

1- يحارب السرطان

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تناول كميّات كبيرة من الخضروات من العائلة الكرنبية يقلّص نسبة الإصابة بمرض السرطان، بخاصة سرطان الرئة والقولون. تناول كميّات كبيرة من الخضروات من العائلة الكرنبية يقلّص نسبة الإصابة بمرض السرطان، بخاصة سرطان الرئة والقولون.

2- يساعد على الوقاية من هشاشة العظام

يرتبط تناول كميّة قليلة من الفيتامين K بارتفاع خطر كسر العظام، غير أنّ تناولها بشكل منتظم ومناسب يحسّن صحة العظام وامتصاص الجسم للكالسيوم.

3- يخفف من خطر الإصابة بمرض السكري

تحتوي الخضار الورقيّة على مضادات الأكسدة التي تبيّن أنّها تخفف من مستويات الغلوكوز وتحسّن الحساسية للأنسولين.