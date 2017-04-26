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26 نيسان 2017
26/04/2017 14:07:22
الحريري : الحلول موجودة في ما خص قانون الانتخاب والفرقاء السياسيون على تواصل ويجب ألا نكون سلبيين وأريد الوصول الى حل مهما كلف الامر ولبنان يستحق أن نضحي قليلا
الحريري : الحلول موجودة في ما خص قانون الانتخاب والفرقاء السياسيون على تواصل ويجب ألا نكون سلبيين وأريد الوصول الى حل مهما كلف الامر ولبنان يستحق أن نضحي قليلا
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