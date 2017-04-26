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26 نيسان 2017
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الحريري : الحلول موجودة في ما خص قانون الانتخاب والفرقاء السياسيون على تواصل ويجب ألا نكون سلبيين وأريد الوصول الى حل مهما كلف الامر ولبنان يستحق أن نضحي قليلا

الحريري : الحلول موجودة في ما خص قانون الانتخاب والفرقاء السياسيون على تواصل ويجب ألا نكون سلبيين وأريد الوصول الى حل مهما كلف الامر ولبنان يستحق أن نضحي قليلا Lebanon, news ,lbci ,أخبار موجودة,الحلول,الحريري,
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الحريري : الحلول موجودة في ما خص قانون الانتخاب والفرقاء السياسيون على تواصل ويجب ألا نكون سلبيين وأريد الوصول الى حل مهما كلف الامر ولبنان يستحق أن نضحي قليلا
 
 
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