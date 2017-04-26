الجامعة العربية تدعو الصليب الاحمر إلى التدخل في قضية الاسرى الفلسطينيين

دعا الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط الاربعاء اللجنة الدولية للصليب الاحمر إلى التدخل لدى السلطات الاسرائيلية لوقف "تجاوزاتها" بحق الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

وبعث ابو الغيط برسالة الى رئيس الصليب الاحمر بيتر مورر طلب منه فيها التدخل العاجل لدى السلطات الاسرائيلية لوقف "التجاوزات" بحق الاسرى الفلسطينيين.

وتأتي هذه الرسالة بعد أن بدأ 1500 اسير فلسطيني قبل عشرة أيام اضرابا جماعيا عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم وذلك بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد.

وتعد قضية المعتقلين في اسرائيل احدى القضايا المركزية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ خمسين عاما.