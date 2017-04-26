البرلمان المغربي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

منح البرلمان المغربي الاربعاء الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الاسلامي سعد الدين العثماني، وفق ما افادت وسائل اعلام محلية عامة.

وايد 208 نواب برنامج الحكومة مقابل اعتراض 91 وامتناع 40.

وقبل التصويت رد العثماني على اسئلة النواب وسيعقد صباح الخميس اجتماعا مع اعضاء حكومته التي ستركز اولا على قانون المالية لعام 2017 الذي تأخر لنحو ستة اشهر بسبب تعثر مفاوضات تشكيل الائتلاف الجديد.

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وتم تعيين رئيس الحكومة الجديد في بداية آذار بعد ازمة سياسية بدأت اثر انتخابات تشرين الاول 2016 التي تقدم فيها حزب العدالة والتنمية الاسلامي.