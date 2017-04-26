اشتباكات بين القوات التركية والكردية على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا

اندلعت اشتباكات الاربعاء بين القوات التركية والمقاتلين الاكراد السوريين على طول الحدود الشمالية الشرقية في سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد يوم من قصف جوي تركي على تلك المنطقة.

وأوضح المرصد أن الاشتباكات اندلعت بعد ان استهدفت وحدات حماية الشعب الكردي "عربة مدرعة للقوات التركية عبرت الحدود السورية التركية".

وقد دعت وحدات حماية الشعب الكردية إلى فرض منطقة حظر طيران فوق شمال سوريا عقب الغارات الجوية التركية الدموية الثلاثاء.

هذا، واعتبرت وزارة الخارجية الروسية ان الضربات الجوية غير مقبولة وخرقت المبادئ الأساسية للعلاقات بين الدول، داعياً كل الأطراف لضبط النفس".