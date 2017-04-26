أخبار دولية
26 نيسان 2017
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الحشد الشعبي يستعيد موقع الحضر الاثري في شمال العراق

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الحشد الشعبي يستعيد موقع الحضر الاثري في شمال العراق

 

     استعادت قوات الحشد الشعبي الاربعاء من الارهابيين موقع الحضر الاثري الواقع في منطقة صحراوية جنوب غرب مدينة الموصل والمدرج ضمن التراث العالمي لدى اليونسكو.

 

 واكد بيان لقوات الحشد الشعبي "تحرير مدينة الحضر الاثرية شمال مركز القضاء (الحضر) بعد معارك شرسة مع العدو".

 

 والحشد الشعبي مجموعة فصائل شيعية اصبحت قوة معترف بها رسميا في منظومة الدفاع العراقية بعد ان اقر مجلس النواب ذلك.

 

 وتقدمت قوات الحشد الشعبي من اربعة محاور وبشكل سريع خلال اقتحامها منطقة الحضر بدعم من طيران الجيش العراقي، وفقا لمصور فرانس برس .

 

  وكان الحشد الشعبي شن فجر الثلاثاء عمليات لاستعادة السيطرة على الحضر، والموقع الاثري شمالها.

 

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