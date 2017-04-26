لهذه الأسباب وافق الحريري على التأهيلي

ارتياح ممثل التيار الى هذا الموقف...

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LBCI News Lebanon

الجمهورية" ان في اللقاء الرباعي الاخير بين "امل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" و"المستقبل" بحث الملف الانتخابي وأعلن الرئيس سعد الحريري خلاله تأييده المشروع التأهيلي، هو أمر فاجأ المجتمعين، كون هذه الموافقة جاءت بعد ايام قليلة على اعتراضه على هذا الامر. عرضت مصادر عاملة على الخط الانتخابي مجريات النقاشات الاخيرة حول هذا الملف، إذ قالت لـ"" ان في اللقاء الرباعي الاخير بين "امل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" و"المستقبل" بحث الملف الانتخابي وأعلن الرئيس سعد الحريري خلاله تأييده المشروع التأهيلي، هو أمر فاجأ المجتمعين، كون هذه الموافقة جاءت بعد ايام قليلة على اعتراضه على هذا الامر.

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واشارت المصادر الى ارتياح ممثل التيار الى هذا الموقف، فيما لاحظ بعض المشاركين انّ موافقة الحريري جاءت بعد رفض الرئيس نبيه بري للتأهيلي، كما تزامنت حسب ما لاحظوا، بعد اللقاء العاصف بينه وبين وفد الحزب التقدمي الاشتراكي قبل ايام، والذي قالت المصادر انّ الوفد كان حاداً جداً في موقفه حيال ما يطرح من صيغ وبينها التأهيلي وصولاً الى حد التلويح بأنّ مثل هذا الامر يوصِل الى حرب أهلية.