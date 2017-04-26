تخوّف من وقوع اشتباك سياسي بين الرئيسين عون وبري

حراك لتلافي إشتباك رئاستين

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LBCI News Lebanon

تلوح في الأفق مؤشّرات على اشتباك سياسي يُخشى وقوعه بين الرئاستين الأولى والثانية حول الاستحقاق النيابي تمديداً وقانوناً وانتخاباً كلّما اقترب موعد انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 حزيران المقبل وقبله موعد جلسة 15 أيار وانتهاء فترة الشهر التي جمَّد فيها رئيس الجمهورية جلسات المجلس استناداً إلى المادة 59 من الدستور.

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فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أسقَط قانون الستّين من لاءاته، مؤكّداً أن لا تمديد لمجلس النواب ولا فراغ، ارتضى مداورةً في أن يكون هذا «الستين» مخرجاً لإنجاز الاستحقاق النيابي لتعذّرِ الاتفاق على قانون جديد، في حين أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري وتلافياً لأيّ فراغ يريد أن يجتمع المجلس ويمدّد لنفسِه لفترة محدّدة يُصار خلالها إلى إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، أي الستّين، في حال ظلّ الاتّفاق على قانون جديد متعذّراً.