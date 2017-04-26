قلق دبلوماسي من طبيعة العقوبات الأميركية على "حزب الله"

العقوبات الاميركية فضفاضة ولا تصيب الحزب حصرا

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LBCI News Lebanon

اعربت مصادر دبلوماسية في بيروت، عن وجود قلق من طبيعة العقوبات الجديدة المقترحة على "حزب الله" لانها فضفاضة، ولا تصيب الحزب حصرا، بل تشمل البيئة الشيعية عموما، وقد تطال ايضا حلفاء له في البيئات الاخرى، لا سيما انها تمنح وزارة الخزانة الاميركية قدرا كبيرا من الاستنسابية في تحديد بنك الاهداف.

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