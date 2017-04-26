قلق دبلوماسي من طبيعة العقوبات الأميركية على "حزب الله"

اعربت مصادر دبلوماسية في بيروت، عن وجود قلق من طبيعة العقوبات الجديدة المقترحة على "حزب الله" لانها فضفاضة، ولا تصيب الحزب حصرا، بل تشمل البيئة الشيعية عموما، وقد تطال ايضا حلفاء له في البيئات الاخرى، لا سيما انها تمنح وزارة الخزانة الاميركية قدرا كبيرا من الاستنسابية في تحديد بنك الاهداف.
وتعرب المصادر لـ"الديار
" عن قلقها ايضا من التداعيات التي يمكن ان تترتب على اجراء من هذا النوع، منبهة الى ان هذه العقوبات التي سترتب آثارا على الواقعين السياسي والاقتصادي في لبنان ربما تؤدي الى اهتزاز الاستقرار النسبي، ومحذرة من مخاطر محاولة العبث بهذا الاستقرار، في ظل وجود قرابة مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان.