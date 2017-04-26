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26 نيسان 2017
26/04/2017 23:25:20
التحكم المروري: تجمع عدد من الشاحنات على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت محلة الكوستابرافا وحركة المرور طبيعية حتى الان
التحكم المروري: تجمع عدد من الشاحنات على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت محلة الكوستابرافا وحركة المرور طبيعية حتى الان
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LBCI News Lebanon
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