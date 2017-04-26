هكذا خرق وزير الداخلية قراره...استثناء كسارات ومرامل ومقالع

#وين_علقانين

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LBCI News Lebanon

لليوم الثاني على التوالي، تجمعت الشاحنات منذ ساعات الصباح الأولى في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجا على قرار وزارة الداخلية وقف أعمال المرامل والكسارات الى حين عرض الملف على مجلس الوزراء بهدف تنظيم هذا القطاع.

وبحسب غرفة التحكم المروري، تجمعت الشاحنات على اوتوستراد الصفرا بالاتجاهين وعلى اوتوستراد الدورة باتجاه الكرنتينا وعلى اوتوستراد الزهراني بالاتجاهين وعلى اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت محلة الكوستابرافا وعلى طريق عام ضهر البيدر، فيما حركة المرور لا تزال طبيعية.

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