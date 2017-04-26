الحشد الشعبي العراقي يستعيد مدينة الحضر التاريخية من داعش

الحشد الشعبي يعمل بموافقة الحكومة العراقية

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LBCI News Lebanon

اعلن متحدث عسكري عراقي إن وحدات شبه عسكرية عراقية (الحشد الشعبي) طردت تنظيم الدولة الإسلامية الأربعاء من مدينة الحضر التاريخية التي ألحق بها التنظيم أضرارا أثناء حكمه لها على مدى ثلاث سنوات.

ولم يتم الكشف عن حجم الأضرار لكن التنظيم كان قد نشر في 2015 تسجيلا مصورا يظهر تدميره لآثار في الحضر.

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ويعمل الحشد الشعبي بموافقة الحكومة العراقية بالتنسيق مع القوات المسلحة النظامية.

وتقع الحضر التي ازدهرت في القرن الأول الميلادي إلى الجنوب من الموصل حيث تقاتل قوات تدعمها الولايات المتحدة تنظيم الدولة الإسلامية منذ تشرين الأول.