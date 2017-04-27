بالفيديو - اسرائيل تقصف مستودع أسلحة لحزب الله قرب مطار دمشق

انفجار يهزّ مطار دمشق صباحا

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LBCI News Lebanon

وقع انفجار "ضخم" في محيط مطار دمشق الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بحسب ما أفاد المرصد السوري.

وفي وقت تحدثت وسائل إعلام عن أن الطيران الإسرائيلي شن خمس غارات على المطار استهدفت السرب العسكري داخله، اكد التلفزيون السوري الخبر قائلا "تعرض موقع عسكري قرب مطار دمشق فجر اليوم إلى صواريخ إسرائيلية مما أدى إلى حدوث انفجارات نتجت عنها خسائر مادية".

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من جهتها، كشفت مصادر بالمعارضة في دمشق أن الضربات الصاروخية أصابت مستودع ذخيرة وقاعدة للقوات الجوية قرب مطار دمشق تستخدمه قوات تدعمها إيران.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مصدر بالإستخبارات في عمان إن ضربة إسرائيلية أصابت مستودعا لتوريد الأسلحة يديره حزب الله قرب مطار دمشق حيث يتم إرسال إمدادات منتظمة من طهران على متن طائرات تجارية وطائرات شحن عسكرية. وبحسب المصدر الاستخباراتي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه فان المستودع يتعامل مع كميات كبيرة من الأسلحة التي ترسلها إيران جوا بانتظام الى الفصائل المسلحة التي تدعمها إيران، وعلى رأسها حزب الله.

أما تلفزيون "المنار" لفت الى ان الانفجار الذي وقع استهدف "خزانات الوقود ومستودعا"، و"يرجح أنه ناجم عن ضربة جوية اسرائيلية".

بدورها ​ذكرت قناة "الميادين" أن الصواريخ أطلِقت من فوق هضبة الجولان، من دون دخول طائرات إسرائيلية إلى الأجواء السورية.

اسرائيل

في المقابل امتنع الجيش ​الاسرائيلي عن تأكيد أو نفي حصول غارات ، علماً انها تزامنت مع زيارة وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان لموسكو، حيث اجتمع مع نظيره الروسي سيرغي شويغو ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف​.

في سياق متصل، انتشر فيديو لمركز الغوطة الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيل أنه يوثّق لحظة وقوع الانفجار.