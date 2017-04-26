ارتفاع قتلى احتجاجات فنزويلا إلى 29 شخصا

موجة الاحتجاجات اندلعت في أوائل الشهر الحالي ضد الرئيس نيكولاس مادورو

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LBCI News Lebanon

أطلقت قوات الأمن في فنزويلا قنابل الغاز المسيل للدموع ووجهت مدافع المياه إلى المحتجين الذين قذفوها بالحجارة على جسر في كراكاس الأربعاء فيما ارتفع عدد قتلى الاضطرابات هذا الشهر إلى أكثر من 29 شخصا.

وقال مسؤولون بمنطقة تشاكاكو إن متظاهرا يبلغ من العمر 20 عاما لقي حتفه في الاشتباكات الأحدث بالعاصمة بعد أن أصابته عبوة غاز.

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كما أعلنت السلطات الحكومية وفاة اثنين كانا قد أصيبا بجروح في اشتباكات هذا الأسبوع وهما شاب عمره 22 عاما أصيب بعدة أعيرة نارية في احتجاج بمدينة فالنسيا ومؤيد للحكومة عمره 28 عاما أصيب بالرصاص في البطن في ولاية تاتشيرا.

واندلعت موجة الاحتجاجات في أوائل الشهر الحالي ضد الرئيس نيكولاس مادورو وأثارت أسوأ أعمال عنف تشهدها فنزويلا منذ عام 2014. ويريد المتظاهرون إجراء انتخابات لإنهاء حكم الاشتراكيين الممتد منذ عقدين لكن الأزمة الاقتصادية تذكي الغضب أيضا.