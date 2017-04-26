حماس تعلن وثيقتها السياسية المعدلة في 1 ايار

الوثيقة ستحل محل الميثاق الذي صيغ في العام 1987

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LBCI News Lebanon

أعلنت حركة حماس التي تدير قطاع غزة الأربعاء أنها ستعلن وثيقتها السياسية المعدلة في الأول من أيار في قطر حيث يقيم رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل.

ويعقد مشعل مع عدد من كوادر الحركة الإثنين في الدوحة "لقاءً خاصّاً للإعلان الرَّسمي عن الوثيقة السياسية للحركة" بحسب ما جاء في بيان مقتضب نشرته حماس على موقعها الالكتروني.

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ولم تُعط الحركة أيّ تفاصيل عن مضمون الوثيقة التي ستحل محل الميثاق الذي صيغ في العام 1987.

وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حركة حماس التي طردت حركة فتح من السلطة في قطاع غزة العام 2007، منظمة "ارهابية". وترفض حماس مفاوضات السلام وتدعو الى المقاومة المسلحة لإسرائيل.