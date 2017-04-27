أخبار دولية
27 نيسان 2017
Back

ترامب يمنح البنتاغون سلطة تحديد مستويات القوات بالعراق وسوريا

الاستراتيجية الأميركية في العراق وسوريا ما زالت تركز على دعم قوات محلية Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا, العراق, اميركا,دونالد ترامب,الاستراتيجية الأميركية في العراق وسوريا ما زالت تركز على دعم قوات محلية
episodes
ترامب يمنح البنتاغون سلطة تحديد مستويات القوات بالعراق وسوريا
أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجيش سلطة تغيير نظام مربك لتحديد مستويات القوات في العراق وسوريا، قال منتقدون له إنه سمح للبيت الأبيض بالتحكم في كل صغيرة  وكبيرة من قرارات المعارك وأدى في النهاية إلى عدم وضوح الأرقام الحقيقية للقوات الأميركية.
 
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء هذا الإجراء، لافتة الى انه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على مستويات القوات الأميركية.
الإعلان

 
وأكدت أيضا أن الاستراتيجية الأميركية في العراق وسوريا ما زالت تركز على دعم قوات محلية تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية وهو أسلوب أدى لتفادي الحاجة لقوة برية أميركية كبيرة.
 
إقرأ أيضاً