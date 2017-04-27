ترامب يمنح البنتاغون سلطة تحديد مستويات القوات بالعراق وسوريا

الاستراتيجية الأميركية في العراق وسوريا ما زالت تركز على دعم قوات محلية

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LBCI News Lebanon

أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجيش سلطة تغيير نظام مربك لتحديد مستويات القوات في العراق وسوريا، قال منتقدون له إنه سمح للبيت الأبيض بالتحكم في كل صغيرة وكبيرة من قرارات المعارك وأدى في النهاية إلى عدم وضوح الأرقام الحقيقية للقوات الأميركية.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء هذا الإجراء، لافتة الى انه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على مستويات القوات الأميركية.

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وأكدت أيضا أن الاستراتيجية الأميركية في العراق وسوريا ما زالت تركز على دعم قوات محلية تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية وهو أسلوب أدى لتفادي الحاجة لقوة برية أميركية كبيرة.