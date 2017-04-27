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27 نيسان 2017
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لليوم الثاني الشاحنات عم تتجمع بالطرقات وهاشتاغ وين_علقانين ما زال الأكثر تداولا... شاركونا عبر فيديو أو صورة على #وين_علقانين حال الطرقات

لليوم الثاني الشاحنات عم تتجمع بالطرقات وهاشتاغ وين_علقانين ما زال الأكثر تداولا... شاركونا عبر فيديو أو صورة على #وين_علقانين حال الطرقات Lebanon, news ,lbci ,أخبار تتجمع,الشاحنات,الثاني,لليوم,
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لليوم الثاني الشاحنات عم تتجمع بالطرقات وهاشتاغ وين_علقانين ما زال الأكثر تداولا... شاركونا عبر فيديو أو صورة على #وين_علقانين حال الطرقات
 
 
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