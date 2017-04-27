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27 نيسان 2017
27/04/2017 00:08:37
لليوم الثاني الشاحنات عم تتجمع بالطرقات وهاشتاغ وين_علقانين ما زال الأكثر تداولا... شاركونا عبر فيديو أو صورة على #وين_علقانين حال الطرقات
لليوم الثاني الشاحنات عم تتجمع بالطرقات وهاشتاغ وين_علقانين ما زال الأكثر تداولا... شاركونا عبر فيديو أو صورة على #وين_علقانين حال الطرقات
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LBCI News Lebanon
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