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27 نيسان 2017
27/04/2017 00:26:00
مصادر بالمعارضة في منطقة دمشق: الضربات الصاروخية قرب مطار دمشق أصابت مستودع ذخيرة وقاعدة للقوات الجوية تستخدمه قوات تدعمها إيران
مصادر بالمعارضة في منطقة دمشق: الضربات الصاروخية قرب مطار دمشق أصابت مستودع ذخيرة وقاعدة للقوات الجوية تستخدمه قوات تدعمها إيران
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LBCI News Lebanon
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