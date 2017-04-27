أسرار الصحف 27 - 04 - 2017

أسرار النهار

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عقود إضافية...تردّد أن وزير الصحة أيضاً عمد الى إلغاء عقود بعدما تبيّن له أنها "تنفيعات" ولا تؤدي الخدمة المطلوبة.تعقيدات في كسروان...تشنّج متفاقم في أوساط مرشحي "التيار الوطني الحر" لا سيما في كسروان بسبب عدم وضوح آلية الفصل بين من شارك في الانتخابات التمهيدية ومن لم يشارك ويعوّل على قرارات حزبية على القياس.إلغاء مستشارين...يشكو أساتذة في الجامعة اللبنانية من فرض تعيين مديرة فرع من قبل أحد المستشارين الرئاسيين.أسرار "الجمهورية"تتردّد معلومات عن أن إحدى المديريات حقّقت إنجازاً كبيراً في الفترة الأخيرة، حيث أحبطت عملية تهريب وُصِفت بـ"الكبيرة جداً"، في المطار، وتم توقيف الفاعلين، إضافة الى ثلاثة موظفين.تقنياتأبلغت سفارة دولة كبرى مراجع سياسية بأن تلك الدولة تدرس بجدّية إمكان تزويدها جهازاً أمنياً لبنانياً بتقنيات متطورة ونوعية تساهم في زيادة فعاليته ومساهمته في ضبط الإستقرار الداخلي.كلامسمع زوّار موسكو كلاماً واضحاً من القيادة العسكرية والأمنية عن إرتفاع وتيرة الإشتباك الدولي في المرحلة المقبلة.خفايا البناءكشف مصدر سياسي مطلع أنّ المخرج الأفضل لحالة الاستعصاء التي وصلتها المناقشات بشأن قانون الانتخابات النيابية يتمثل بالعودة إلى الدستور، وتحديداً المادة 22 منه، والتي تنصّ على إنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه المكونات كلّها، وانتخاب مجلس النواب على أساس وطني لا طائفي، ولفت المصدر إلى أنّ هذه الصيغة هي التي طرحها منذ البداية الحزب السوري القومي الاجتماعي…كواليستساءلت مصادر روسية إعلامية عن سبب رفض الغرب، وخصوصاً واشنطن ولندن وباريس، لتحقيق يشارك فيه الجميع بخبراء يزورون خان شيخون ومطار الشعيرات ويُبنى على العلم ويحرج روسيا ويجبرها على قبول النتائج والتوصيات ما داموا واثقين مما يدّعونه من أدلة لديهم على مسؤولية الجيش السوري عن استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون؟تقول المصادر: الجواب الوحيد هو أنهم يعلمون أنهم يكذبون ويفبركون وأنّ القصد هو الحملة وليس الحقيقة والدليل أنّ الغارة الأميركية كعقاب على فعل لم تثبت المسؤولية عنه قانوناً هو قطع طريق على كلّ بحث قانوني جدّي سيأتي بنتائج معاكسة .المستقبليقالإن مراكز استطلاعات رأي إيرانية سرّبت نتائج استطلاعات أجرتها مؤخّراً أظهرت فوز الرئيس حسن روحاني على منافسه إبراهيم رئيسي بفارق ملحوظ.