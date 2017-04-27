باك تفوز في مناقصة إدارة واستثمار السوق الحرّة في المطار!

ما من أحد في إدارة المناقصات كان يتوقع أن تصل أرقام مزايدة إدارة واستثمار السوق الحرة في مطار رفيق الحريري إلى ما وصلت إليه فالكل تفاجأ بالرقم الذي أوردته شركة باك التي يملكها محمد زيدان والذي فازت على أساسه بالمزايدة لمدة أربع سنوات وقد اعتبر مدير إدارة المناقصات ما جرى بأنه إنجاز فريد من نوعه نقله فوراً لوزير الأشغال.مبلغ المزايدة ليس فقط 74 مليون دولار سنوياً بل يصل إلى 100 مليون دولار لأن الشركة ستدفع علاوة سنوية على ركاب المطار تبلغ 26 مليون دولار.

وفي المواقف، غرد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني عبر موقعه على تويتر قائلا: "بعد فض عروض مزايدة السوق الحرة، ارتفعت إيرادات الخزينة من 18 مليونا إلى 99 مليون دولار سنويا على رغم أن عدد المزايدين لم يتخط الشركتين".واضاف: "ان القفزة النوعية في إيرادات الدولة بعد المزايدة اليوم على المنطقة الحرة تظهر مدى الغبن اللاحق بالأموال العامة منذ سنوات".