أمن وقضاء
27 نيسان 2017
Back

ارجاء المحاكمة في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام...لظروف طارئة

ارجاء بدء المحاكمة في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام Lebanon, news ,lbci ,أخبار تفجير,طرابلس,ارجاء بدء المحاكمة في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام
episodes
ارجاء المحاكمة في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام...لظروف طارئة
أرجأ المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد، بدء المحاكمة في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس من 12 أيار المقبل الى 19 منه لظروف طارئة، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام. 
الإعلان
إقرأ أيضاً