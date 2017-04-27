ارجاء المحاكمة في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام...لظروف طارئة

ارجاء بدء المحاكمة في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام

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LBCI News Lebanon

أرجأ المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد، بدء المحاكمة في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس من 12 أيار المقبل الى 19 منه لظروف طارئة، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.