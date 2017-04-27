أمن وقضاء
27 نيسان 2017
27/04/2017 03:17:38
ارجاء المحاكمة في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام...لظروف طارئة
ارجاء بدء المحاكمة في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام
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LBCI News Lebanon
أرجأ المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد، بدء المحاكمة في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس من 12 أيار المقبل الى 19 منه لظروف طارئة، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
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