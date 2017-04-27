مزارعو التفاح...اعتصامات في مختلف المناطق

اعتصامات في مختلف المناطق

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LBCI News Lebanon

نفذ مزارعو التفاح اعتصامات وتظاهرات في عدد من المناطق مطالبين الحكومة بدفع التعويضات البلغة 40 مليار ليرة والتي كانت قد وعدت بالافراج عنها نتيجة خظة أقرتها حكومة الرئيس تمام سلام عام 2016 لدعم مزارعي التفاح والتعويض عن أزمة تصريف الانتاج.

تحركات أتت على الرغم من تأكيد الهيئة العليا للاغاثة اخيرا موافقة وزارة المال على قرار تحويل اموال المساعدات المقررة لمزارعي التفاح وانها ستباشر بدفعها.

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