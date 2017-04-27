مزارعو التفاح...اعتصامات في مختلف المناطق

نفذ مزارعو التفاح اعتصامات وتظاهرات في عدد من المناطق مطالبين الحكومة بدفع التعويضات البلغة 40 مليار ليرة والتي كانت قد وعدت بالافراج عنها نتيجة خظة أقرتها حكومة الرئيس تمام سلام عام 2016 لدعم مزارعي التفاح والتعويض عن أزمة تصريف الانتاج.
تحركات أتت على الرغم من تأكيد الهيئة العليا للاغاثة اخيرا موافقة وزارة المال على قرار تحويل اموال المساعدات المقررة لمزارعي التفاح وانها ستباشر بدفعها.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية