تقارير نشرة الاخبار
27 نيسان 2017
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مزارعو التفاح...اعتصامات في مختلف المناطق

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نفذ مزارعو التفاح اعتصامات وتظاهرات في عدد من المناطق مطالبين الحكومة بدفع التعويضات البلغة 40 مليار ليرة والتي  كانت قد وعدت بالافراج عنها نتيجة خظة أقرتها حكومة الرئيس تمام سلام عام 2016 لدعم مزارعي التفاح والتعويض عن أزمة تصريف الانتاج.
تحركات أتت على الرغم من تأكيد الهيئة العليا للاغاثة اخيرا موافقة وزارة المال على قرار تحويل اموال المساعدات المقررة لمزارعي التفاح وانها ستباشر بدفعها. 
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