أخبار محلية
27 نيسان 2017
27/04/2017 04:11:49
المدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط...في بعبدا
المدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج
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LBCI News Lebanon
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج بحضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان.
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