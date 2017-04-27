أخبار محلية
27 نيسان 2017
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المدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط...في بعبدا

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المدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط...في بعبدا
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج بحضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان. 
 
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