هكذا سيكون زفاف ريم السعيدي ووسام بريدي.. إليكم التفاصيل!

كشفت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي عن الزفاف الّذي تحلم به وذلك بعد إرتباطها بالإعلامي وسام بريدي منذ حوالي الثمانية أشهر.
فتمنّت ريم السعيدي في حديثٍ لمجلة "لها" أن يبارك الله قصتها مع وسام بريدي ويتم الزواج على خير، معتبرةً أن يوم الزفاف يوم مقدس، وفيه تجتمع روحان لتصبحا روحاً واحدة. في سياقٍ متصل، صرّحت ريم "ان حفلات الزفاف الضخمة زائفة، وكل واحدة تتحدث عن المصمم الذي سيلبسها وما إلى ذلك... بالنسبة إلي كل هذه التفاصيل لا تعني لي شيئاً". وأضافت " سأدعو الأصدقاء المقرّبين إلى زفاف بسيط جداً قد تطغى عليه الشموع وليس الورود".