بعد 6 سنوات من الصراع.. ملكة جمال لبنان تفوز بحضانة إبنتها

شاركت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق متابعيها بسعادتها العارمة وزفّت لهم خبر فوزها بحضانة إبنتها بعد مرور 6 سنوات من الصراع عليها.
في التفاصيل، نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق صورة لها مع ابنتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي انستغرام، وأرفقتها بتعليقٍ مؤثر جاء فيه "6 سنوات مرّت وأنا أصارع من أجلك.. لقد بذلت كلّ جهدي لإبقائك معي والفوز بك".
وتابعت "أفضل هدية في عيد ميلادي هي أنتِ.. مبروك يا ابنتي لقد فزت بحضانتك". وختمت ساندرا تعليقها بالقول "يدًا بيد سنكبر معًا.. أخيراً رح نبقى سوا".