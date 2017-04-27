بعد 6 سنوات من الصراع.. ملكة جمال لبنان تفوز بحضانة إبنتها

"أخيراً رح نبقى سوا"

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LBCI News Lebanon

شاركت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق متابعيها بسعادتها العارمة وزفّت لهم خبر فوزها بحضانة إبنتها بعد مرور 6 سنوات من الصراع عليها.

في التفاصيل، نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق صورة لها مع ابنتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي انستغرام، وأرفقتها بتعليقٍ مؤثر جاء فيه "6 سنوات مرّت وأنا أصارع من أجلك.. لقد بذلت كلّ جهدي لإبقائك معي والفوز بك".

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وتابعت "أفضل هدية في عيد ميلادي هي أنتِ.. مبروك يا ابنتي لقد فزت بحضانتك". وختمت ساندرا تعليقها بالقول "يدًا بيد سنكبر معًا.. أخيراً رح نبقى سوا".