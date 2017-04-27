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27 نيسان 2017
27/04/2017 04:47:45
التلفزيون السوري يؤكد تعرض موقع عسكري قرب مطار دمشق فجر اليوم لصواريخ إسرائيلية ما أدى إلى انفجارات نتجت عنها خسائر مادية
التلفزيون السوري يؤكد تعرض موقع عسكري قرب مطار دمشق فجر اليوم لصواريخ إسرائيلية ما أدى إلى انفجارات نتجت عنها خسائر مادية
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LBCI News Lebanon
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