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27 نيسان 2017
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التلفزيون السوري يؤكد تعرض موقع عسكري قرب مطار دمشق فجر اليوم لصواريخ إسرائيلية ما أدى إلى انفجارات نتجت عنها خسائر مادية

التلفزيون السوري يؤكد تعرض موقع عسكري قرب مطار دمشق فجر اليوم لصواريخ إسرائيلية ما أدى إلى انفجارات نتجت عنها خسائر مادية Lebanon, news ,lbci ,أخبار موقع,تعرض,يؤكد,السوري,التلفزيون,
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التلفزيون السوري يؤكد تعرض موقع عسكري قرب مطار دمشق فجر اليوم لصواريخ إسرائيلية ما أدى إلى انفجارات نتجت عنها خسائر مادية
 
 
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