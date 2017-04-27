عراك بالأيدي بين هيفا وهبي وممثلة أخرى في الكواليس.. ماذا حصل؟

عراك بالأيدي في الكواليس؟

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LBCI News Lebanon

تواصل النجمة هيفا وهبي تصوير مسلسل "الحرباية" المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك، ولكن بعض المواقع الإلكترونية قد إنشغلت بنقل معلومات غير مؤكّدة عن عراك بالأيدي حصل في الكواليس.

في التفاصيل، نشرت مجلة "ليالينا" تفاصيل ما يتم تداوله حول عراك حصل بين هيفا وهبي والراقصة المصرية دينا من جهة وإحدى الممثلات من جهة أخرى.

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وقد أشارت ليالينا إلى أن الحادثة وقعت عندما " طلبت مخرجة العمل مريم أحمدي من إحدى الممثلات ضرب هيفا وهبي بطريقة تبدو طبيعية، وهو ما نفذته الممثلة".

ونقلت ليالينا عن "صدى البلد" أن هيفا غضبت من طريقة ضرب الممثلة لها، فتعاركت معها بمساعدة الراقصة دينا.

ورغم أن الخبر ينتشر كالنار في الهشيم عبر المواقع الإلكترونية المصرية، تبقى المعلومات الواردة غير دقيقة حتى تأكيد أو نفي أصحاب الشأن.