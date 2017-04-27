بريطانيا: قد نشارك في تحرك أميركي بسوريا...اذا

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أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ان بريطانيا ربما تجد صعوبة في رفض طلب من الولايات المتحدة للمساعدة العسكرية في سوريا إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ إجراء ضد الرئيس السوري بشار الأسد بسبب استخدام أسلحة كيميائية.واتهمت الولايات المتحدة الجيش السوري بشن هجوم في 4 نيسان قتل خلاله عشرات من جراء الغاز السام. وردت واشنطن بهجوم صاروخي على قاعدة جوية في سوريا وقالت إنها لن تتغاضى عن استخدام حكومة الأسد للأسلحة الكيميائية.وأيدت بريطانيا الرد الأميركي على الهجوم الكيميائي لكنها لم تشارك فيه بصورة مباشرة. غير أن جونسون لمح إلى أن حكومته ستدعم ترامب عسكريا إذا طلب منها ذلك في حال وقوع أي هجوم بالأسلحة الكيميائية مستقبلا.