إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية

توقفت حركة النقل العام...

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LBCI News Lebanon

تشهد الأراضي الفلسطينية اليوم إضرابا شاملا أغلقت فيه المحال التجارية أبوابها وتوقفت حركة النقل العام مع دخول اضراب 1500 اسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية عن الطعام يومه الحادي عشر احتجاجا على ظروف اعتقالهم، وذلك بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد.

الى ذلك، دعا الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط اللجنة الدولية للصليب الاحمر إلى التدخل لدى السلطات الاسرائيلية لوقف "تجاوزاتها" بحق الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

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ويقول مسؤولون فلسطينيون ان اسرائيل اعتقلت اكثر من 850 الف فلسطيني خلال السنوات الخمسين الماضية.









