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بعد التحركات المطلبية لمزارعي التفاح، بدفع التعويضات التي وعدوا بها، غرد الوزير جبران باسيل "يا تفاحة لبنان شو بدّك اكتر من ٢٠ مليار و٤٠ مليار ولو دفعناهم بكرا او لي بعدو وبعد بعدو....شو لازم نشتغلّك اكتر من هيك بكتير، انتاج وتصدير."وفي سياق آخر، اشار باسيل عبر "تويتر" الى ان "البارحة رفع مسلمو الموصل الصليب مطالبين بعودة المسيحيين الى ارضهم، وغدا يرفع مسلمو لبنان قانون الحرية مطالبين المسيحيين بالعودة الى دولتهم".وأضاف: "وبعده، وقبله، يرفع اللبنانيون جميعا لواء العيش الواحد حفاظا على مصيرهم الواحد وتحقيقاً لنموذج التعدّد في وجه التطرف والارهاب".