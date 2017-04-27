ما هي مركبة Kitty Hawk الطائرة؟

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هي مركبة طائرة تنوي غوغل إصدارها عام 2017، استعرضتها شركة "كيتي هوك" الأميركية المملوكة من مؤسس غوغل.Kitty Hawk تشبه دراجة نارية محمولة على جهاز "مولتي كوبتر" كبير، قادر على الطيران بجميع الاتجاهات.يبلغ وزن المركبة حوالي 100 كلغ، وتصل سرعة طيرانها إلى 40 كلم/ساعة، وهي قادرة على الطيران العامودي بحركة تشبه طيران الدرون وطائرات الهليكوبتر، ولا يحتاج قائدها لرخصة طيران خاصة، كونها تنتمي إلى فئة الطائرات الخفيفة جدا.أما سعرها فلم يعرف بعد.