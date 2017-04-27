موظفو مستشفى الحريري واصلوا اعتصامهم...وهذه هي المطالب

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استمر اعتصام موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي المفتوح لليوم الثاني على التوالي، حيث احتشد الموظفون في قاعة الاستقبال الداخلية للمستشفى، وتوجه وفد يمثلهم الى وزارة الصحة العامة، حيث سلموا مستشار نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني كتابا يبين حقوقهم القانونية المقرة وناشدوه "التدخل لدى مجلس ادارة المستشفى كسلطة وصاية وإلزام الادارة على وضع جدول زمني لتطبيق القرار الذي يعطي الموظفين حقوقهم" .واكد الموظفون استمرار تحركهم على ان يشهد في الايام المقبلة خطوات تصعيدية، مع المحافظة على استمرار فتح باب الطوارئ واستقبال الحالات الطارئة والتأكيد على تأمين الرعاية الكاملة للمرضى الداخليين في المستشفى.