رقم جديد لانستغرام...700 مليون مستخدم!

وصل عدد مستخدمي انستغرام إلى 700 مليون مستخدم

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LBCI News Lebanon

بلغ عدد مستخدمي تطبيق انستغرام المخصص لنشر الصور والفيديوهات إلى 700 مليون مستخدم.

وخلال أربعة أشهر فقط، استطاع هذا التطبيق جذب 100 مليون مستخدم جديد إذ كان يضمّ 600 مليون مستخدم في شهر شباط/فبراير الماضي.

وازداد عدد مستخدمي إنستغرام بفضل الميزات الجديدة التي أضيفت مثل ميزة ال"ستوري" وإمكانية نشر عدة صور في آن معًا والكثير غيرها.

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وكانت شركة فايسبوك قد استحوذت على تطبيق انستغرام عام 2012 بثمن مليون دولار وكان إنستغرام يضمّ حينها 13 مليون مستخدم.

ويصل عدد مستخدمي موقع فايسبوك إلى 1.9 مليار مستخدم حول العالم.