بالفيديو- مرة جديدة ... شركة طيران أميركيّة تطرد أحد ركابها!

عمدت خطوط دلتا الجوية الأميركية على طرد أحد الركاب

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LBCI News Lebanon

عمدت خطوط دلتا الجوية الأميركية على طرد الراكب كيما هاميلتون خلال رحلة كانت متوجّهة من أتلانتا إلى مدينة ميلووكي في ولاية ميشيغان.



وكان على المسافرين على متن هذه الطائرة الإنتظار لحوالي 30 دقيقة قبل إقلاع الطائرة بسبب وجود طائرات أخرى على المدرج.

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وخلال الإنتظار، طلب هاميلتون استخدام مرحاض الطائرة إلا أن أحد موظفي طاقم الطائرة رفض طلبه بحجة أن استخدامه للمرحاض سيؤجل موعد إقلاع الطائرة من جديد.



وعندما امتدّت فترة الإنتظار، اضطر كيما لاستخدام المرحاض ليتفاجأ بعدها بأحد الموظفين يطلب منه الخروج من الطائرة.