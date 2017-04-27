أخبار دولية
27 نيسان 2017
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البريطانيون نادمون على بريكست...

للمرة الاولى...هذا ما عبروا عنه Lebanon, news ,lbci ,أخبار بريطانيا,بريكست,للمرة الاولى...هذا ما عبروا عنه
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البريطانيون نادمون على بريكست...
عبرت غالبية من البريطانيين، للمرة الاولى، عن ندمها على نتيجة استفتاء 23 حزيران 2016  لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي كما أظهر استطلاع للرأي اجراه معهد "يوغوف" ونشرته الخميس صحيفة "التايمز".
    
وأكدت الصحيفة "أنها المرة الاولى التي تقول فيها غالبية من الاشخاص ان الاستفتاء أدى الى النتيجة الخاطئة.
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وفي التفاصيل، أظهر الاستطلاع ان 85% من الاشخاص الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي لا يزالون راضين عن خيارهم، فيما لا يزال 89% من المؤيدين لاوروبا يعتبرون ان الاستفتاء كان يجب ان يعطي نتيجة مغايرة.

اما بخصوص التداعيات الاقتصادية، فاعتبر 39% من الاشخاص ان بريطانيا خارج الاتحاد الاوروبي ستكون في وضع "اسوأ" مما كانت عليه داخل التكتل، فيما رأى 28% على العكس ان مالية البلاد ستتحسن.
     
ورأى 36% من البريطانيين أيضا ان نفوذ بلادهم في العالم سيتراجع بعد بريكست مقابل 19% عبروا عن رأي معاكس.
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