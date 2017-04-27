بالصورة مفاجأة "أبو عصام" في الجزء التاسع من "باب الحارة"

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ينتظر الجمهور اللبناني والعربي بدء عرض الموسم التاسع من مسلسل البيئة الشاميّة الأكثر نجاحاً وجماهيريّة "باب الحارة" منذ انطلاقته في العام 2006.مفاجآت وخفايا كثيرة تَعد بها أحداث الجزء التاسع من العمل، الذي سيُعرض على قناتي ال "LBCI" وال"LDC" خلال شهر رمضان المبارك. فماذا تحمل شخصيّة "أبو عصام"، بطولة نجم الدراما الشاميّة عبّاس النوري، من تطوّرات هذا العام؟ ومن هو هذا الطفل الذي يظهر معه بالصورة؟أسابيع معدودة، وتفتح "حارة الضبع" بابها للجمهور، لمتابعة حكايات رجال ونساء الحارة الشعبيّة الأشهر على الإطلاق.