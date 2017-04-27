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27 نيسان 2017
27/04/2017 08:37:08
فوز شركة pac لمحمد زيدان بمزايدة استثمار وإدارة السوق الحرة بقيمة 111 مليار ليرة أي 74 مليون دولار
فوز شركة pac لمحمد زيدان بمزايدة استثمار وإدارة السوق الحرة بقيمة 111 مليار ليرة أي 74 مليون دولار
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LBCI News Lebanon
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