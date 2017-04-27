آخر الأخبار
27 نيسان 2017
Back

فوز شركة pac لمحمد زيدان بمزايدة استثمار وإدارة السوق الحرة بقيمة 111 مليار ليرة أي 74 مليون دولار

فوز شركة pac لمحمد زيدان بمزايدة استثمار وإدارة السوق الحرة بقيمة 111 مليار ليرة أي 74 مليون دولار Lebanon, news ,lbci ,أخبار زيدان,لمحمد,شركة,
episodes
فوز شركة pac لمحمد زيدان بمزايدة استثمار وإدارة السوق الحرة بقيمة 111 مليار ليرة أي 74 مليون دولار
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً