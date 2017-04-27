محاولة خطف راع في خراج شبعا

احتجاز حوالى 50 راس من الماعز

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LBCI News Lebanon

حاولت دورية تابعة لاسرائيل خطف الراعي ماهر فارس حمدان مواليد 1994، في خراج بلدة شبعا محلة الشحل، لكنه تمكن من الفرار، وعملت الدورية على احتجاز حوالى 50 ماعزا واقتادتهم الى الداخل المحتل، وذلك بعد ان اخترقت الدورية خط الانسحاب حوالي 30 مترا تقريبا.