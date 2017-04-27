أمن وقضاء
27 نيسان 2017
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محاولة خطف راع في خراج شبعا

احتجاز حوالى 50 راس من الماعز Lebanon, news ,lbci ,أخبار اسرائيل, راعي,شبعا, احتجاز حوالى 50 راس من الماعز
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محاولة خطف راع في خراج شبعا
حاولت دورية تابعة لاسرائيل خطف الراعي ماهر فارس حمدان مواليد 1994، في خراج بلدة شبعا محلة الشحل، لكنه تمكن من الفرار، وعملت الدورية على احتجاز حوالى 50 ماعزا واقتادتهم الى الداخل المحتل، وذلك بعد ان اخترقت الدورية خط الانسحاب حوالي 30 مترا تقريبا. 
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