هل يجب تناول الطعام قبل ممارسة الرياضة؟

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LBCI News Lebanon

تختلف الآراء والدراسات حول اختيار المأكولات أو المشروبات التي يجب تناولها قبل ممارسة التمارين الرياضية، إلا أن دراسة بريطانية حديثة أعلنت أنه لا يجب تناول الطعام قبل الرياضة.



وقال الباحثون في جامعة باث إن الامتناع عن تناول أي شيء قبل ممارسة التمارين الرياضية يساعد الجسم على حرق نسبة أكبر من الدهون مقارنة مع الأوقات التي نقوم بها بتناول الطعام قبل الرياضة.

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وأعلن الخبراء أن نتائج هذا البحث لا تزال محدودة إذ درسوا فقط تأثير عدم تناول وجبة الفطور قبل ممارسة الرياضة الصباحية على الجسم.



وقال المدرب الرياضي روبن تاباراس إنه لا يجب تناول الطعام قبل ممارسة الرياضة لأن ذلك يولد شعوراً بالغثيان خلال التمارين بخاصة إذا بدأت عملية الهضم في وقت التدريب.