أمن وقضاء
27 نيسان 2017
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شبيب: منع الباعة المتجولين في بيروت...

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شبيب: منع الباعة المتجولين في بيروت...
أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب قرارا بمنع الباعة المتجولين في مدينة بيروت وإلغاء جميع التراخيص المعطاة سابقاً عملاً بتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات، و جاء في القرار ما يلي :

المادة الأولى: تُلغى جميع قرارات الترخيص بتأدية مهنة بائع السريح على عربة .
     
المادة الثانية : يمنع منعاً باتاً تجول الباعة أو عرض البضائع على عربات أو بسطات من أي نوع كانت ضمن نطاق مدينة بيروت .
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المادة الثالثة : يحق لأصحاب التراخيص الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه، استرداد رسوم الترخيص والاستثمار المستوفاة من بلدية بيروت عن العام 2017.

وكلف المحافظ  شبيب، شرطة بيروت تنفيذ مضمون هذا القرار.
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