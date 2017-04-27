شبيب: منع الباعة المتجولين في بيروت...

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أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب قرارا بمنع الباعة المتجولين في مدينة بيروت وإلغاء جميع التراخيص المعطاة سابقاً عملاً بتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات، و جاء في القرار ما يلي :المادة الأولى: تُلغى جميع قرارات الترخيص بتأدية مهنة بائع السريح على عربة .المادة الثانية : يمنع منعاً باتاً تجول الباعة أو عرض البضائع على عربات أو بسطات من أي نوع كانت ضمن نطاق مدينة بيروت .المادة الثالثة : يحق لأصحاب التراخيص الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه، استرداد رسوم الترخيص والاستثمار المستوفاة من بلدية بيروت عن العام 2017.وكلف المحافظ شبيب، شرطة بيروت تنفيذ مضمون هذا القرار.