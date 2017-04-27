عالم الطبخ
27 نيسان 2017
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هل يجب إضافة الزيت إلى الماء أثناء طهي الباستا؟

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هل يجب إضافة الزيت إلى الماء أثناء طهي الباستا؟
أعلن الطباخ الإيطالي فابيو فيفاني أنه لا يجب إضافة الزيت إلى الماء أثناء عملية طهي الباستا.

وقال فيفاني إن لا فائدة من إضافة الزيت ​​إلى الماء، مضيفاً أن هناك طريقة سهلة جدًا لمنع التصاق الباستا خلال عملية الطهي.

وذكر فيفاني أن تحريك الباستا بطريقة متواصلة يمنع التصاقها داخل الطنجرة.
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وقال فيفياني إنه يمكن إضافة رشة ملح صغيرة إلى الماء ولكن لا يجب زيادة كمية كبيرة منه.
 
 
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