عالم الطبخ
27 نيسان 2017
27/04/2017 09:30:00
هل يجب إضافة الزيت إلى الماء أثناء طهي الباستا؟
هل يجب إضافة الزيت إلى الماء خلال طهي الباستا؟
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LBCI News Lebanon
أعلن الطباخ الإيطالي فابيو فيفاني أنه لا يجب إضافة الزيت إلى الماء أثناء عملية طهي الباستا.
وقال فيفاني إن لا فائدة من إضافة الزيت إلى الماء، مضيفاً أن هناك طريقة سهلة جدًا لمنع التصاق الباستا خلال عملية الطهي.
وذكر فيفاني أن تحريك الباستا بطريقة متواصلة يمنع التصاقها داخل الطنجرة.
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وقال فيفياني إنه يمكن إضافة رشة ملح صغيرة إلى الماء ولكن لا يجب زيادة كمية كبيرة منه.
المصدر
آخر الأخبار
عالم الطبخ
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الباستا
طهي
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