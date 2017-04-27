بالفيديو-اقتحموا المنزل لسرقة عجوزين اثناء نومهما في جل الديب

اقدم ثلاثة اشخاص ليل الثلاثاء في 25 نيسان على سرقة احد المباني في منطقة جل الديب.
وقد اظهر شريط كاميرا للمراقبة كيف ان ثلاثة شبان دخلوا المبنى المؤلف من خمسة طوابق وتشغله شركات اضافة الى شقة سكنية في الطابق الخامس.
وقد اقدم اللصوص على خلع الابواب وسرقة اموال ومجوهرات واجهزة كومبيوتر محمولة. كما دخلوا الى الشقة التي يسكنها عجوزان هما " ع. ف " و "ن. ف " اثناء نومهما ، وسرقوا مفتاح سيارة من طراز Kia –Rio سوداء اللون، قبل ان يسرقوها من امام المبنى والفرار الى جهة مجهولة.
وقد حضرت الاجهزة الامنية المختصة وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات ما حصل والعمل على توقيف الفاعلين.