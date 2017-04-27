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27 نيسان 2017
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شركة PAC المملوكة لمحمد زيدان فازت بمزايدة استثمار وإدارة السوق الحرة بالمطار بقيمة 74 مليون دولار بعد ما كانت تدفع سنويا 20 مليون دولار بس. شاركونا آراءكم على هاشتاغ شركة_زيدان_بالميدان

شركة PAC المملوكة لمحمد زيدان فازت بمزايدة استثمار وإدارة السوق الحرة بالمطار بقيمة 74 مليون دولار بعد ما كانت تدفع سنويا 20 مليون دولار بس. شاركونا آراءكم على هاشتاغ شركة_زيدان_بالميدان Lebanon, news ,lbci ,أخبار زيدان,لمحمد,المملوكة,شركة,
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شركة PAC المملوكة لمحمد زيدان فازت بمزايدة استثمار وإدارة السوق الحرة بالمطار بقيمة 74 مليون دولار بعد ما كانت تدفع سنويا 20 مليون دولار بس. شاركونا آراءكم على هاشتاغ شركة_زيدان_بالميدان
 
 
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