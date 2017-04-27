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27 نيسان 2017
27/04/2017 10:04:56
شركة PAC المملوكة لمحمد زيدان فازت بمزايدة استثمار وإدارة السوق الحرة بالمطار بقيمة 74 مليون دولار بعد ما كانت تدفع سنويا 20 مليون دولار بس. شاركونا آراءكم على هاشتاغ شركة_زيدان_بالميدان
شركة PAC المملوكة لمحمد زيدان فازت بمزايدة استثمار وإدارة السوق الحرة بالمطار بقيمة 74 مليون دولار بعد ما كانت تدفع سنويا 20 مليون دولار بس. شاركونا آراءكم على هاشتاغ شركة_زيدان_بالميدان
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LBCI News Lebanon
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