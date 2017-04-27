بالفيديو: قررا الطلاق بعد 12 عاماً... ليعيشا مع حبيبتهما!

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قرر الزوجان كريستينا وبينو كاسير الطلاق بعد 12 سنة من الزواج والسبب لا يخطر في بال أحد!في التفاصيل، سينفصل الزوجان كي يعيشا مع حبيبتهما "سييرا" التي تعيش معهما في المنزل بالإضافة إلى أطفالهما الثلاثة.وتأتي هذه الخطوة لتأمين الراحة النفسية لسييرا حتى لا تشعر بأنها غريبة عن أهل المنزل.يُشار إلى أنّ كريستيان وسييرا التقيتا في متجر لبيع الحيوانات وهما تعيشان في نيفادا برفقة بينو.وقد علّقت سييرا على هذا الموضوع في حديث لتلفزيون Barcroft بالقول إنّ هذا النوع من العلاقات العاطفية يجعلها تلبي رغباتها مع النساء والرجال نظراً إلى كونها ثنائية الجنس.