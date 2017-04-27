اسامة وغدي الرحباني إلى السعودية قريباً

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أبرمت شركة الخدمات المتميزة Excellent Sport & Entertainment مع الفنانين أسامة وغدي ومروان الرحباني، إتفاقية للتعاون المشترك لتقديم الأعمال الفنية المتنوعة التي تملكها المجموعة من أعمال مسرحية وأغنيات للمجتمع السعودي.وقد أعرب الرحابنة (أسامة غدي ومروان)عن سعادتهم بتقديم أعمالهم للمجتمع السعودي من داخل السعودية. وتمنوا أن تستحوذ أعمالهم على إعجاب المجتمع السعودي.كما أعربت الشركة عن سعادتها بتنظيم وإدارة بعض أعمال الرحابنة من مسرحيات وحفلات في المملكة متمنية أن تؤدي الأعمال هذه إلى إنشاء أكاديميات لتعليم فنون إدارة الفاعليات الفنية والإجتماعية.