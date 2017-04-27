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27 نيسان 2017
27/04/2017 10:50:36
الشرطة البريطانية: الرجل الموقوف قرب البرلمان في لندن يشتبه بانه كان يريد ارتكاب عمل ارهابي
الشرطة البريطانية: الرجل الموقوف قرب البرلمان في لندن يشتبه بانه كان يريد ارتكاب عمل ارهابي
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LBCI News Lebanon
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