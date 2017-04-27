آخر الأخبار
27 نيسان 2017
Back

الشرطة البريطانية: الرجل الموقوف قرب البرلمان في لندن يشتبه بانه كان يريد ارتكاب عمل ارهابي

الشرطة البريطانية: الرجل الموقوف قرب البرلمان في لندن يشتبه بانه كان يريد ارتكاب عمل ارهابي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الموقوف,الرجل,البريطانية,الشرطة,
episodes
الشرطة البريطانية: الرجل الموقوف قرب البرلمان في لندن يشتبه بانه كان يريد ارتكاب عمل ارهابي
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً