عارضة أزياء تصاب بالسرطان للمرة الثانية... فكيف تفادت تساقط شعرها؟

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قرّرت عارضة الأزياء الانكليزية فيليسيتي غاين اللجوء إلى طريقة جديدة وغريبة لمنع تساقط شعرها خلال خضوعها للعلاج الكيميائي بعد إصابتها بسرطان الثدي.وفي التفاصيل، لجأت الشابّة إلى قبعة Paxman Hair Loss Prevention System، التي تخفض درجة حرارة فروة الرأس إلى الحدّ الأقصى حتى تحافظ على درجة حرارة ثابتة تزمناً مع خضوعها للعلاج الكيميائي الذي يزيد من حرارة فروة الرأس.يُشار إلى أنّها المرّة الثانية التي تُصاب فيها الشابّة بالسرطان فقد أُصيبت منذ 15 عاماً بسرطان الدمّ.والجدير ذكره، أنّ عارضة الأزياء اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي الأسبوع الماضي وذلك أثناء الاستحمام.